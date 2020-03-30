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В Україні вже 548 випадків коронавірусу: деталі

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Нові випадки коронавірусу в Україні

Станом на вечір 30 березня в Україні підтверджено 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Водночас кількість смертельних випадків збільшилась до 13. Восьмеро осіб одужали.

Таким чином за день в Україні зафіксували 68 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

До теми Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, в Україні посилили обмеження

У МОЗ зазначили, що нову статитистику по регіонах оприлюднять о 10:00 31 березня.

Зверніть увагу! В Україні коронавірусом частіше хворіють жінки, ніж чоловіки – 52% до 48%.

Протягом дня місцеві штаби та представники влади з регіонів оновлювали інформацію:

  • У Чернівцях від коронавірусу помер 84-річний пенсіонер.
  • Коронавірус забрав життя ще двох чоловіків на Київщині, їм було 47 і 49 років.
  • На Рівненщині померла 59-річна жителька села Тинне, в якої підозрювали коронавірус.
  • У Запоріжжі на коронавірус захворіли голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак та депутат цієї ради Геннадій Фукс. В області вже зафіксовано 13 випадків COVID-19.
  • 4 нові випадки підтвердили на Донеччині і ще 3 – на Дніпропетровщині. Ще один випадок підтвердили на Одещині.
  • У Кропивницькому коронавірусом захворів водій маршрутки. Через це 4 маршрути міста призупиняють роботу.
  • Схожа ситуація у Львові. Експрес-тест показав коронавірус у водійки трамвая. Також у Львові на коронавірус захворіла ціла сім'я, вони приїхали з Австрії.
  • У Києві одужали двоє людей. У Броварах від коронавірусу одужала перша пацієнтка.
  • На Сумщині підтвердили ще 3 випадки зараження коронавірусом. Відтак в області вже 9 випадків.
  • У Вінницькій області підтвердили 23 випадки. Серед хворих є працівниці пологового будинку та лікар онкодиспансеру.

Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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