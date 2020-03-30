В Україні вже 548 випадків коронавірусу: деталі
Станом на вечір 30 березня в Україні підтверджено 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Водночас кількість смертельних випадків збільшилась до 13. Восьмеро осіб одужали.
Таким чином за день в Україні зафіксували 68 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
До теми Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, в Україні посилили обмеження
У МОЗ зазначили, що нову статитистику по регіонах оприлюднять о 10:00 31 березня.
Зверніть увагу! В Україні коронавірусом частіше хворіють жінки, ніж чоловіки – 52% до 48%.
Протягом дня місцеві штаби та представники влади з регіонів оновлювали інформацію:
- У Чернівцях від коронавірусу помер 84-річний пенсіонер.
- Коронавірус забрав життя ще двох чоловіків на Київщині, їм було 47 і 49 років.
- На Рівненщині померла 59-річна жителька села Тинне, в якої підозрювали коронавірус.
- У Запоріжжі на коронавірус захворіли голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак та депутат цієї ради Геннадій Фукс. В області вже зафіксовано 13 випадків COVID-19.
- 4 нові випадки підтвердили на Донеччині і ще 3 – на Дніпропетровщині. Ще один випадок підтвердили на Одещині.
- У Кропивницькому коронавірусом захворів водій маршрутки. Через це 4 маршрути міста призупиняють роботу.
- Схожа ситуація у Львові. Експрес-тест показав коронавірус у водійки трамвая. Також у Львові на коронавірус захворіла ціла сім'я, вони приїхали з Австрії.
- У Києві одужали двоє людей. У Броварах від коронавірусу одужала перша пацієнтка.
- На Сумщині підтвердили ще 3 випадки зараження коронавірусом. Відтак в області вже 9 випадків.
- У Вінницькій області підтвердили 23 випадки. Серед хворих є працівниці пологового будинку та лікар онкодиспансеру.
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