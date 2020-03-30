В Україні вже 548 випадків коронавірусу: деталі

Станом на вечір 30 березня в Україні підтверджено 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Водночас кількість смертельних випадків збільшилась до 13. Восьмеро осіб одужали.

Таким чином за день в Україні зафіксували 68 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

До теми Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, в Україні посилили обмеження

У МОЗ зазначили, що нову статитистику по регіонах оприлюднять о 10:00 31 березня.

Зверніть увагу! В Україні коронавірусом частіше хворіють жінки, ніж чоловіки – 52% до 48%.

Протягом дня місцеві штаби та представники влади з регіонів оновлювали інформацію: