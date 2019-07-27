В Україні заборонили комплекс вітамінів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію комплексу вітамінів групи B "Мільгама".

Відповідне рішення Держлікслужба ухвалила у середу, 25 липня.

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Мова йде про лікарський засіб "Мільгама", таблетки, вкриті оболонкою, по 15 таблеток у блістері, по 4 блістери у картонній коробці, серії 18J031.

Виробником вітамінного комплексу є Мауєрманн-Арцнаймитель КГ, Німеччина.

Серію препарату заборонили через невідповідність за показником "Опис" (сертифікати аналізів ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції" від 19.07.2019 № 2337, № 2342).



В Україні заборонили серію вітамінного комплексу "Мільгама"

Ліки "Мільгама" призначають при неврологічних захворюваннях, які виникли через дефіцит вітамінів В1, В6.

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