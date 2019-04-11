Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Метакартин".

Таке рішення прийняло відомство у четвер, 11 квітня.

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Мова йде про "Метакартин", розчин для ін'єкцій, 1 г/5 мл, по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці серії 1805003.

Виробником препарату є Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина.

Тимчасову заборону встановили через непередбачену побічну реакцію при застосуванні серії 1805003 лікарського засобу "Метакартин".



В Україні заборонили ліки для покращення обміну речовин

Препарат застосовується для лікування первинної та вторинної карнітинової недостатності у дорослих і дітей, у т. ч. новонароджених та немовлят та вторинної карнітинової недостатності у пацієнтів, яким проводиться гемодіаліз.

Карнітин – що це? Це природна речовина, яка присутня в організмі людини в тканинах поперечно-посмугованих м'язів і печінки. Є фактором метаболічних процесів, що забезпечують підтримку активності коферменту А (КоА). У медицині карнітин використовується для корекції метаболічних процесів. Він чинить анаболічну, антигіпоксичну і антитиреоїдну дію, активує жировий обмін, стимулює регенерацію, підвищує апетит. При дефіциті карнітину порушується метаболізм (обмін речовин).

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