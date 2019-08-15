В Україні заборонили ліки з тестостероном: неочікувана причина

В Україні заборонили одну серію ліків "Тестостерону Пропіонат". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відповідне рішення підписав голова Держлікслужби Роман Ісаєнко у середу, 14 серпня.

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Мова йде про серію 41118 "Тестостерону Пропіонат", розчин для ін'єкцій 5 % в етилолеаті по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістери в пачці з картону.

Заборону встановили через те, що серія ліків не вироблялася ПАТ "Фармак" (або АТ "Фармак"), Україна.

Призначення препарату

"Тестостерону Пропіонат" виписують чоловікам як замісна терапія при первинному і вторинному гіпогонадизмі, євнухоїдизмі; імпотенції ендокринного генезу, посткастраційному синдромі, віковому дефіциті андрогенів у чоловіків; безплідді внаслідок порушення сперматогенезу (за виключенням Сертолі – клітинного синдрому), олігоспермії; остеопорозі, який спричинений недостатністю андрогенів.

Для жінок ліки застосовують у складі комплексного лікування раку молочної залози у жінок після менопаузи.

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