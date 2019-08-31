В Україні заборонили очні краплі від тиску
В Україні заборонили всі серії очних крапель "Арутимол". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Відповідне рішення ухвалив голова відомства Роман Ісаєнко у п’ятницю, 30 серпня.
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Мова йде про ліки "Арутимол", краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці. Виробником є Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина.
Заборону на всі серії лікарського засобу у зазначеному дозуванні встановили через лист від ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції".
В Україні заборонили очні краплі від тиску "Арутимол"
Препарат "Арутимол" призначають для лікування підвищеного внутрішньоочного тиску (очна гіпертензія); глаукоми (хронічна відкритокутова глаукома); глаукоми після видалення лінз (глаукома при афакії).
Це важке захворювання ока. Пізнє виявлення та відсутності адекватного лікування може призвести до неминучої сліпоти.
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