В Україні заборонили очні краплі від тиску

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В Україні заборонили очні краплі від тиску "Арутимол"
В Україні заборонили очні краплі від тиску "Арутимол" / pinterest.com

В Україні заборонили всі серії очних крапель "Арутимол". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відповідне рішення ухвалив голова відомства Роман Ісаєнко у п’ятницю, 30 серпня.

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Мова йде про ліки "Арутимол", краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці. Виробником є Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина.

Заборону на всі серії лікарського засобу у зазначеному дозуванні встановили через лист від ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції".

В Україні заборонили очні краплі від тиску

В Україні заборонили очні краплі від тиску "Арутимол"

Препарат "Арутимол" призначають для лікування підвищеного внутрішньоочного тиску (очна гіпертензія); глаукоми (хронічна відкритокутова глаукома); глаукоми після видалення лінз (глаукома при афакії).

 
Глаукома – що це?

Це важке захворювання ока. Пізнє виявлення та відсутності адекватного лікування може призвести до неминучої сліпоти.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки Здоров’я очей
Джерело: Здоров'я 24
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