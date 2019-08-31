В Україні заборонили всі серії очних крапель "Арутимол". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відповідне рішення ухвалив голова відомства Роман Ісаєнко у п’ятницю, 30 серпня.

Читайте також: Які ще препарати заборонили в Україні

Мова йде про ліки "Арутимол", краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці. Виробником є Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина.

Заборону на всі серії лікарського засобу у зазначеному дозуванні встановили через лист від ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції".

В Україні заборонили очні краплі від тиску "Арутимол"

Препарат "Арутимол" призначають для лікування підвищеного внутрішньоочного тиску (очна гіпертензія); глаукоми (хронічна відкритокутова глаукома); глаукоми після видалення лінз (глаукома при афакії).

Глаукома – що це? Це важке захворювання ока. Пізнє виявлення та відсутності адекватного лікування може призвести до неминучої сліпоти.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.