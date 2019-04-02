В Україні заборонили одразу шість препаратів

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В Україні заборонили одразу шість препаратів
В Україні заборонили одразу шість препаратів / everydayhealth.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонили п’ять препаратів українського виробництва та один препарат виробництва Угорщини.

Таке рішення відомство прийняло у понеділок, 1 квітня.

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Заборону встановили через рішення МОЗ від 11 січня 2019 року, яке набрало чинності першого квітня. У ньому йдеться про заборону застосування генеричних лікарських засобів, які містять діючу речовину "толперизону гідрохлорид" в аналогічній лікарській формі.

Під заборону потрапили такі препарати:

Лікарський засіб

Форма лікарського засобу

Виробник

Країна виробника

МІАКСИЛ

розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулах № 5

ТОВ "НІКО"

Україна

МІДОКАЛМ

розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у картонній упаковці

ВАТ "Гедеон Ріхтер"

Угорщина

МІДОСТАД КОМБІ

розчин для ін'єкцій in bulk
по 1 мл в ампулі; по 100 ампул у коробці з перегородками

ПрАТ "Лекхім - Харків"

Україна

МІДОСТАД КОМБІ

розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в пачці з перегородками; по 1 мл в ампулі: по 5 ампул в однобічному блістері;
по 1 блістеру в пачці: по 1 мл в ампулі; по 100 ампул в коробці

ПрАТ "Лекхім - Харків"

Україна

ТОККАТА

розчин для ін`єкцій по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці

ПАТ "Фармак"

Україна

ТОЛПЕРІЛ - ЗДОРОВ`Я

розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у коробці картонній з перегородками;
по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Україна

В Україні заборонили одразу шість препаратів
В Україні заборонили одразу шість препаратів

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Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина
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