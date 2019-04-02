В Україні заборонили одразу шість препаратів
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонили п’ять препаратів українського виробництва та один препарат виробництва Угорщини.
Таке рішення відомство прийняло у понеділок, 1 квітня.
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Заборону встановили через рішення МОЗ від 11 січня 2019 року, яке набрало чинності першого квітня. У ньому йдеться про заборону застосування генеричних лікарських засобів, які містять діючу речовину "толперизону гідрохлорид" в аналогічній лікарській формі.
Під заборону потрапили такі препарати:
|
Лікарський засіб
|
Форма лікарського засобу
|
Виробник
|
Країна виробника
|
МІАКСИЛ
|
розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулах № 5
|
ТОВ "НІКО"
|
Україна
|
МІДОКАЛМ
|
розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у картонній упаковці
|
ВАТ "Гедеон Ріхтер"
|
Угорщина
|
МІДОСТАД КОМБІ
|
розчин для ін'єкцій in bulk
|
ПрАТ "Лекхім - Харків"
|
Україна
|
МІДОСТАД КОМБІ
|
розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в пачці з перегородками; по 1 мл в ампулі: по 5 ампул в однобічному блістері;
|
ПрАТ "Лекхім - Харків"
|
Україна
|
ТОККАТА
|
розчин для ін`єкцій по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці
|
ПАТ "Фармак"
|
Україна
|
ТОЛПЕРІЛ - ЗДОРОВ`Я
|
розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у коробці картонній з перегородками;
|
ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
|
Україна
В Україні заборонили одразу шість препаратів
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