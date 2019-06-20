В Україні заборонили популярні ліки для місцевої анестезії

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Лідокаїн".

Рішення про постійну заборону прийняла Держлікслужба у середу, 19 червня.

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Мова йде про лікарський засіб "Лідокаїн", спрей 10 %, по 38 г спрей у флаконі; по 1 флакону + 1 пластмасовий клапан-дозатор у картонній коробці, серії 6266P1018. Виробником ліків є ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина.

Спрей заборонили на підставі негативних висновків про якість ввезеного в Україну лікарського засобу зазначеної серії.



В Україні заборонили серію "Лідокаїну"

Анестезію "Лідокаїном" призначають при:

введенні препарату перед місцевою анестезією

розтині поверхневого абсцесу,

видаленні рухомих молочних зубів та фрагментів кісток,

накладанні швів на слизові оболонки,

для фіксування коронки зуба або мостоподібного зубного протеза,

перед промиванням гайморової пазухи,

при малих хірургічних втручаннях, тощо.

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