В Україні заборонили популярні ліки для місцевої анестезії

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В Україні заборонили серію "Лідокаїну"
В Україні заборонили серію "Лідокаїну" / Фото з вільних джерел

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Лідокаїн".

Рішення про постійну заборону прийняла Держлікслужба у середу, 19 червня.

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Мова йде про лікарський засіб "Лідокаїн", спрей 10 %, по 38 г спрей у флаконі; по 1 флакону + 1 пластмасовий клапан-дозатор у картонній коробці, серії 6266P1018. Виробником ліків є ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина.

Спрей заборонили на підставі негативних висновків про якість ввезеного в Україну лікарського засобу зазначеної серії.

В Україні заборонили серію
В Україні заборонили серію "Лідокаїну"

Анестезію "Лідокаїном" призначають при:

  • введенні препарату перед місцевою анестезією
  • розтині поверхневого абсцесу,
  • видаленні рухомих молочних зубів та фрагментів кісток,
  • накладанні швів на слизові оболонки,
  • для фіксування коронки зуба або мостоподібного зубного протеза,
  • перед промиванням гайморової пазухи,
  • при малих хірургічних втручаннях, тощо.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Ліки
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