В Україні заборонили популярні ліки для місцевої анестезії
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Лідокаїн".
Рішення про постійну заборону прийняла Держлікслужба у середу, 19 червня.
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Мова йде про лікарський засіб "Лідокаїн", спрей 10 %, по 38 г спрей у флаконі; по 1 флакону + 1 пластмасовий клапан-дозатор у картонній коробці, серії 6266P1018. Виробником ліків є ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина.
Спрей заборонили на підставі негативних висновків про якість ввезеного в Україну лікарського засобу зазначеної серії.
В Україні заборонили серію "Лідокаїну"
Анестезію "Лідокаїном" призначають при:
- введенні препарату перед місцевою анестезією
- розтині поверхневого абсцесу,
- видаленні рухомих молочних зубів та фрагментів кісток,
- накладанні швів на слизові оболонки,
- для фіксування коронки зуба або мостоподібного зубного протеза,
- перед промиванням гайморової пазухи,
- при малих хірургічних втручаннях, тощо.
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