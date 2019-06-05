В Україні заборонили популярні ліки від високого тиску

1050 Читать новость на русском
В Україні заборонили одну серію препарату "Карвіум"
В Україні заборонили одну серію препарату "Карвіум" / undark.org

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання однієї серії препарату від високого тиску "Карвіум".

Таке рішення відомство прийняло у середу, 5 червня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про "Карвіум", таблетки по 6,25 мг, по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній пачці серії 474364.

Виробником ліків є Лабормед-Фарма С.А., Румунiя.

Препарат заборонили на підставі негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу.

В Україні заборонили одну серію препарату
В Україні заборонили одну серію препарату "Карвіум"

При яких хворобах призначають "Карвіум"

  • Есенціальна артеріальна гіпертензія, як монотерапія або в комбінації з іншими антигіпертензивними засобами;
  • Хронічна стабільна стенокардія;
  • Лікування хронічної серцевої недостатності помірного та тяжкого ступеня, як доповнення до стандартної терапії діуретиками, дигоксином або інгібіторами АПФ.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Супрун відповіла Зеленському на неоднозначну заяву про неї в ефірі
сьогодні
4168
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Серцево-судинні захворювання Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1631
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 15755
Тест: що ви знаєте про секс?
4 червня 08:45 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 10063
Які корисні властивості рослинного молока
1 червня 12:51 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 1261
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
1 червня 08:46 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 3366
Новини
Більше новин
Залиште відгук