В Україні заборонили популярні ліки від застуди та грипу через фальсифікацію

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Заборонили "Фармацитрон"
Заборонили "Фармацитрон" / pixabay.com

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування однієї серії лікарського засобу "Фармацитрон Форте".

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на препарат "Фармацитрон форте" серії F-80615.

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Виробляє препарат компанія "Фармасайнс Інк", Канада. Саме вона звернулася в українське відомство з листом про фальсифікації. зазначена серія не виготовлялася "Фармасайнс Інк" та не ввозилася в Україну.

Фармацитрон застосовують для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу:

  • підвищеної температури тіла,
  • головного болю,
  • закладеності носа,
  • нежитю,
  • болю та ломоти у м’язах.

Фармацитрон заборона
Заборона "Фармацитрону форте"

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Ліки Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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