В Україні заборонили популярні ліки від застуди та грипу через фальсифікацію

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування однієї серії лікарського засобу "Фармацитрон Форте".

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на препарат "Фармацитрон форте" серії F-80615.

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Виробляє препарат компанія "Фармасайнс Інк", Канада. Саме вона звернулася в українське відомство з листом про фальсифікації. зазначена серія не виготовлялася "Фармасайнс Інк" та не ввозилася в Україну.

Фармацитрон застосовують для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу:

підвищеної температури тіла,

головного болю,

закладеності носа,

нежитю,

болю та ломоти у м’язах.



Заборона "Фармацитрону форте"

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