В Україні заборонили популярний антисептик та розчин для ін'єкцій

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В Україні заборонили серію антисептику та розчину для ін'єкцій
В Україні заборонили серію антисептику та розчину для ін'єкцій / rd.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію антисептику "Етилосепт" та серію розчину для ін'єкцій "Рінгера Розчин".

Таке рішення відомство ухвалило 25 липня.

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Мова йде про:

1. "Етилосепт" 70, розчин 70% по 100 мл у флаконах, серії 010318.

Ліки українського виробництва ПрАТ "Біолік".

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2. "Рінгера Розчин" розчин для інфузій, по 200 мл у пляшках, серії А290818.

Виробником ліків є Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна.

Заборону на серію ліків заборонили через непередбачену побічну реакцію при застосуванні серії А290818.

В Україні заборонили серію
В Україні заборонили серію "Рінгера Розчину"

"Розчин Рінгера" призначають при блюванні, масивних крововтратах, шоці, великих опіках, тяжкому перебігу після операційного періоду та отруєннях.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Ліки Медицина
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