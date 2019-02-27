В Україні заборонили популярний комплекс вітамінів
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію комплексу вітамінів групи B "Нейровітан".
Таке рішення відомство прийняло у вівторок 26 лютого.
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Мова йде про НЕЙРОВІТАН, таблетки, вкриті оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці серії 4910.
Виробником ліків є Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд., Йорданія.
Заборону встановили через невідповідність вимогам за показником "Кількісне визначення – піридоксину (у формі гідрохлориду)" до реєстраційного посвідчення № UA/7433/01/01.
В Україні заборонили серію полівітамінів "Нейровітан"
Полівітаміни призначають для лікування захворювань нервової системи:
• неврити;
• поліневрити;
• діабетичні неврити;
• невралгія;
• ішіалгія;
• міжреберна невралгія;
• невралгія трійчастого нерва;
• парестезія;
• периферичні нейропаралічі;
• параліч лицьового нерва;
• люмбаго;
• артралгія;
• міалгія.
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