В Україні заборонили популярний комплекс вітамінів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію комплексу вітамінів групи B "Нейровітан".

Таке рішення відомство прийняло у вівторок 26 лютого.

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Мова йде про НЕЙРОВІТАН, таблетки, вкриті оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці серії 4910.

Виробником ліків є Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд., Йорданія.

Заборону встановили через невідповідність вимогам за показником "Кількісне визначення – піридоксину (у формі гідрохлориду)" до реєстраційного посвідчення № UA/7433/01/01.

В Україні заборонили серію полівітамінів "Нейровітан"

Полівітаміни призначають для лікування захворювань нервової системи:

• неврити;

• поліневрити;

• діабетичні неврити;

• невралгія;

• ішіалгія;

• міжреберна невралгія;

• невралгія трійчастого нерва;

• парестезія;

• периферичні нейропаралічі;

• параліч лицьового нерва;

• люмбаго;

• артралгія;

• міалгія.

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