В Україні заборонили популярний сечогінний препарат

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В Україні заборонили серію ліків "Фуросемід"
В Україні заборонили серію ліків "Фуросемід" / pexels.com

В Україні заборонили одну серію сечогінного препарату "Фуросемід". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Мова йде лікарський засіб "Фуросемід", порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування, серії 18236HRII.

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Виробником ліків є Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія

Рішення про заборону прийняли у четвер, 15 серпня, через термінове повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Києві.

В Україні заборонили серію ліків
В Україні заборонили серію ліків "Фуросемід"

Призначення ліків

Сечогінний препарат "Фуросемід" призначають при:

  1. Набряках при хронічній застійній серцевій недостатності (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків).
  2. Набряках при хронічній нирковій недостатності.
  3. Гострій нирковій недостатності, у тому числі у вагітних або під час пологів.
  4. Набряках при нефротичному синдромі (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків).
  5. Набряках при захворюваннях печінки (у разі необхідності – для доповнення лікування із застосуванням антагоністів альдостерону).
  6. Артеріальній гіпертензії.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Ліки
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