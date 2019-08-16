В Україні заборонили популярний сечогінний препарат
В Україні заборонили одну серію сечогінного препарату "Фуросемід". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Мова йде лікарський засіб "Фуросемід", порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування, серії 18236HRII.
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Виробником ліків є Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія
Рішення про заборону прийняли у четвер, 15 серпня, через термінове повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Києві.
В Україні заборонили серію ліків "Фуросемід"
Призначення ліків
Сечогінний препарат "Фуросемід" призначають при:
- Набряках при хронічній застійній серцевій недостатності (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків).
- Набряках при хронічній нирковій недостатності.
- Гострій нирковій недостатності, у тому числі у вагітних або під час пологів.
- Набряках при нефротичному синдромі (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків).
- Набряках при захворюваннях печінки (у разі необхідності – для доповнення лікування із застосуванням антагоністів альдостерону).
- Артеріальній гіпертензії.
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