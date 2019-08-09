В Україні заборонили відомий антисептик "Етилосепт"

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В Україні заборонили серію антисептика "Етилосепт"
В Україні заборонили серію антисептика "Етилосепт" / rexhealthblog.com

В Україні заборонили одну серію антисептика "Етилосепт". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Тимчасову заборону на реалізацію та використання встановили у понеділок, 3 червня.

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Мова йде про лікарський засіб "Етилосепт 96", розчин 96% по 100 мл у флаконах, серії 040318. Виробником ліків є ПрАТ "Біолік" Україна; ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", Україна.

У повідомлені не зазначено про причину заборони, але рішення прийняли через через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Києві.

В Україні заборонили серію антисептика
В Україні заборонили серію антисептика "Етилосепт"

Препарат призначений для дезінфекції шкіри рук.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки
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