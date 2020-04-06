В Україні запустили ще один безкоштовний сервіс для прийому в лікаря онлайн

IT-активісти підтримали лікарів і впровадили на базі всеукраїнської системи "Поліклініка без черг" функцію онлайн-консультації. Тепер, в умовах епідемії COVID-19 медичні працівники можуть надавати медичні послуги пацієнтам дистанційно.

Медична інформаційна система "Поліклініка без черг" була впроваджена в рамках медичної реформи, і наразі працює в 18 областях України. До сервісу вже під'єдналося більш ніж 8 800 лікарів, люди записалися з її допомогою на понад 10 мільйонів прийомів.

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Для убезпечення лікарів і пацієнтів в умовах епідемії коронавірусу на базі системи розробники створили платформу для надання пацієнтам онлайн-допомоги. Також лікарі матимуть змогу консультуватися між собою.

Директор одеської Дитячої міської поліклініки №6

Сергій Горищак “Лікарі – це перша лінія боротьби з коронавірусом, отже їхнє здоров'я так само важливе, як і здоров'я пацієнтів. Крім того, з кожним днем навантаження на медичний персонал зростає, а інші хвороби також ніхто не скасовував. Людям потрібно лікуватися, отримувати, рецепти, довідки”.

За його словами, дистанційне консультування допомагає вирішити багато з цих та інших поточних проблем, кількість яких буде лише зростати. Це сучасний формат взаємодії, який дозволяє не витрачати час на похід до лікаря і не наражати себе та оточення на ризик. Якщо потрібно вона дозволяє комбінувати дистанційне і живе спілкування.



Запис на онлайн консультацію / скріншот

Як записатися на онлайн прийом?

Запис на онлайн прийом відбувається у звичайний для пацієнтів спосіб через сайт pb4.com.ua. Обравши потрібного лікаря та зручний час, людина має можливість провести телеконсультацію з лікарем безпосередньо зі свого кабінету пацієнта.

Співзасновник групи компаній IT4Medicine

Андрій Заяць “Останніх кілька років ми активно впроваджуємо телемедичні технології в практику лікарів. А сьогодні в умовах епідемії коронавірусу телемедицина з категорії інновацій стрімко перейшла в категорію необхідних інструментів. Вірус ми однозначно поборемо, сподіваюсь з великим надбанням. А саме з практикою повсякденного використання телемедицини й в "мирний» час"”.

Створення ефективного рішення для медичних онлайн-консультацій стало можливим завдяки інтеграції системи "Поліклініки без черг" з іншими програмними рішеннями групи компаній IT4Medicine. Зокрема, з телемедичною платформою MEDINET, яка забезпечує сучасний зв'язок між лікарями первинної медичної допомоги та фахівцями вторинної та третинної ланок в різних куточках країни.

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