В Україні запустили ще один безкоштовний сервіс для прийому в лікаря онлайн
IT-активісти підтримали лікарів і впровадили на базі всеукраїнської системи "Поліклініка без черг" функцію онлайн-консультації. Тепер, в умовах епідемії COVID-19 медичні працівники можуть надавати медичні послуги пацієнтам дистанційно.
Медична інформаційна система "Поліклініка без черг" була впроваджена в рамках медичної реформи, і наразі працює в 18 областях України. До сервісу вже під'єдналося більш ніж 8 800 лікарів, люди записалися з її допомогою на понад 10 мільйонів прийомів.
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Для убезпечення лікарів і пацієнтів в умовах епідемії коронавірусу на базі системи розробники створили платформу для надання пацієнтам онлайн-допомоги. Також лікарі матимуть змогу консультуватися між собою.
Сергій Горищак
За його словами, дистанційне консультування допомагає вирішити багато з цих та інших поточних проблем, кількість яких буде лише зростати. Це сучасний формат взаємодії, який дозволяє не витрачати час на похід до лікаря і не наражати себе та оточення на ризик. Якщо потрібно вона дозволяє комбінувати дистанційне і живе спілкування.
Запис на онлайн консультацію / скріншот
Як записатися на онлайн прийом?
Запис на онлайн прийом відбувається у звичайний для пацієнтів спосіб через сайт pb4.com.ua. Обравши потрібного лікаря та зручний час, людина має можливість провести телеконсультацію з лікарем безпосередньо зі свого кабінету пацієнта.
Андрій Заяць
Створення ефективного рішення для медичних онлайн-консультацій стало можливим завдяки інтеграції системи "Поліклініки без черг" з іншими програмними рішеннями групи компаній IT4Medicine. Зокрема, з телемедичною платформою MEDINET, яка забезпечує сучасний зв'язок між лікарями первинної медичної допомоги та фахівцями вторинної та третинної ланок в різних куточках країни.
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