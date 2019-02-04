В Україні збільшили кількість безкоштовних ліків: список

1100 Читать новость на русском
Безкоштовні ліки в Україні: список безкоштовних препаратів
В Україні збільшили кількість безкоштовних препаратів у рамках програми "Доступні ліки" / Фото з вільних джерел

Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий перелік препаратів за програмою "Доступні ліки". Загалом до списку увійшли 258 препаратів.

Для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безоплатних препаратів.

Читайте також: Як повернути ліки в аптеку: інструкція МОЗ

Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 гривні, найдорожчий – 898,22 гривні.

Після перегляду переліку препаратів виробники знизили ціни на 37 препаратів, найбільше зниження ціни на ліки сягнуло 45%. На наступні півроку фармвиробники гарантують 39 мільйонів упаковок препаратів для пацієнтів, 16 мільйонів упаковок пацієнти зможуть отримати безоплатно.Програма

Програма "Доступні ліки": список препаратів

Програма
Програма "Доступні ліки": список препаратів

Програма
Програма "Доступні ліки": список препаратів

Програма
Програма "Доступні ліки": список препаратів

Програма
Програма "Доступні ліки": список препаратів

 
Програма "Доступні ліки" – що це?
Це програма, яка працює з квітня 2017 року. Її мета – забезпечити громадян України необхідними ліками. За рецептом лікаря вони можуть отримати безкоштовно або з доплатою медичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми.

З початку функціонування програми пацієнти з вищеперерахованими хворобами отримали ліки за понад 32 мільйонами рецептів на суму понад 1,6 мільярда гривень.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вперше показали тіло Катерини Гандзюк після того, як її облили кислотою: фото (18+)
сьогодні
3412
Теги: Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
17 січня 23:37 Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
3657
Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
17 січня 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
3650
Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
17 січня 21:42 Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
1233
Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
17 січня 19:42 Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
850
Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
17 січня 22:41 Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
1202
Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
17 січня 13:10 Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
1509
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук