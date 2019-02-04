В Україні збільшили кількість безкоштовних ліків: список

Програма "Доступні ліки" – що це?

Це програма, яка працює з квітня 2017 року. Її мета – забезпечити громадян України необхідними ліками. За рецептом лікаря вони можуть отримати безкоштовно або з доплатою медичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми.



З початку функціонування програми пацієнти з вищеперерахованими хворобами отримали ліки за понад 32 мільйонами рецептів на суму понад 1,6 мільярда гривень.