В Україні з'явилася нова медична професія

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Трансплантація органів
Трансплантація органів / pixabay.com

В Україні започаткували нову професію "трансплант-координатор". Вони налагоджуватимуть зв'язок між усіма учасниками процесу трансплантації.

Трансплант-координатори перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство, вчасно та систематично оновлюватимуть інформацію у Єдиній державній системі трансплантації (ЄДІСТ), організовуватимуть оперативне та безпечне транспортування органів.

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Вони комунікуватимуть між донорами та їх родинами і реципієнтами, які очікують на трансплантацію.

Перша група майбутніх трансплант-координаторів вже вчиться у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. Практичну частину (близько 70% курсу) медики проходять у Центрі трансплантації Запорізької обласної лікарні.

Новий закон трансплантацію був прийнятий 17 травня 2018 року. Він має на меті створити діючу систему трансплантації, яка б допомогла цій галузі повноцінно працювати та не змушувала б українців їхати для цього за кордон.

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Теги: Здоров'я Медицина Трансплантація Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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