В Україні з'явиться нова медична професія

Вперше в Україні готуватимуть фахівців з оцінки технологій охорони здоров'я. Навчатимуться на експертів у Харкові – у Національному фармацевтичному університеті.

Навчальний заклад розробив освітньо-професійну програму "Оцінка технологій охорони здоров'я" з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

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Розробляли програму група українських вчених з врахуванням міжнародного досвіду та консультацій роботодавців.

Студенти навчатимуться протягом 1,5 року за спеціальністю "Фармація, промислова фармація". По закінченню вони отримають диплом магістра і кваліфікацію експерта з оцінки технологій охорони здоров'я.

Що входитиме в їхні обов'язки

Фахівці будуть забезпечувати комплексну незалежну експертизу ефективності застосування технологій охорони здоров'я у контексті медичних, економічних, соціальних та етичних питань.

Міністерство охорони здоров'я По закінченні програми фахівці зможуть моделювати та проводити оцінки технологій охорони здоров'я, доцільності їх застосування та включення у стандарти лікування і програми відшкодування.

Такі навички є потрібними в урядових організаціях, вітчизняних та міжнародних НТА-агентствах, експертних групах, закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах, лабораторіях, закладах охорони здоров'я, фондах медичного страхування тощо”.

Прийом документів до університету триватиме з 2 по 23 вересня.

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