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В українських аеропортах перевірятимуть температуру у пасажирів з Італії, – МОЗ

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В українських аеропортах перевірятимуть температуру у пасажирів з Італії / Getty Images

Пасажирів, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, де зафіксовано спалах коронавірусу, будуть проходити температурну перевірку.

Про обов'язковий температурний скринінг розповів глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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Перевірятимуть пасажирів лише в аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни", тому що, за словами Дейнеко, в інші місця не виконуються жодні регулярні рейси.

"Нами прийнято рішення, і від сьогодні (24 лютого) з 20:00 години всі прямі рейси, всі пасажири, які прилітають на в'їзд в Україну, будуть проходити температурну перевірку", – заявив глава ДПС України.


Спалах коронавірусу в Італії / Getty Images

Що відомо про спалах коронавірусу в Італії:

Станом на 24 лютого в Італії зафіксовано шість летальних випадків від коронавірусу, кількість заражених – 219 людей, найбільша кількість хворих у регіоні Ломбардії. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Здорове життя
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