В яких країнах вимагають щеплень і як карають за невакцинацію
Вакцинувати дітей проти дифтерії у країнах Євросоюзу – стандартна практика. У деяких країнах – це ще й обов'язкова вимога. За невиконання якої стягують чималі штрафи.
Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.
Читайте також: Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
► Де вимагають робити щеплення від дифтерії:
• у Болгарії,
• Греції,
• Італії,
• Латвії,
• Польщі,
• Словаччині,
• Угорщині,
• Франції,
• Хорватії ,
• Чехії.
Читайте також: Щеплення від дифтерії: коли робити, види та побічна дія вакцинації
► Де рекомендують робити щеплення від дифтерії:
Робити щеплення рекомендують батькам і в інших країнах Європи, але не так категорично. У цьому списку більшість країн північної і західної Європи:
• Австрія,
• Бельгія,
• Велика Британія,
• Данія,
• Естонія,
• Іспанія,
• Литва,
• Німеччина,
• Норвегія,
• Фінляндія,
• Швеція,
• Румунія.
Де вимагають щеплення від дифтерії
► Недопуск до садочка чи школи
Два роки тому у Франції ухвалили закон, за яким діти у віці до двох років мають отримати 11 обов'язкових щеплень – серед них і проти дифтерії. Якщо батьки відмовляться їх робити, штрафи не стягуватимуть. Однак дитину просто не допустять до будь-яких колектинвих занять – не візьмуть до дитячого садка і не пустять до школи.
Читайте також: Без щеплення не пускають в школу: що робити батькам, які проти вакцинації
► Штрафи
Подібний закон ухвалили навесні в Італії. Батьків можуть оштрафувати аж на 500 євро, якщо вони віддають нещеплену дитину до школу. Заборонити такі дитині ходити на навчання можуть, лише якщо їй менше шести років. Якщо ж старша – до школи таки візьмуть. Але з батьків вимагатимуть штраф.
► Заохочуючі виплати
А от на іншому контитенті – в Австралії – вакцинація не є обов'язковою вимогою. Утім, батьків намагаються заохотити робити дітям щеплення. За це родини заохочують виплатами: по 129 австралійських доларів за кожну дитину. Вперше – коли зробили усі обов'язкові щеплення у віці від 18 місяців до двох років. А згодом можуть заплатити ще раз – якщо вакцинують дітей повторно у віці від 4 до 5 років. Проте нещеплений дітей до школи пускають.
Як підготувати дитину до щеплення – читайте тут.
Календар щеплень