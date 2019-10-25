В яких країнах вимагають щеплень і як карають за невакцинацію

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Вакцинувати дітей проти дифтерії у країнах Євросоюзу – стандартна практика. У деяких країнах – це ще й обов'язкова вимога. За невиконання якої стягують чималі штрафи.

Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.

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► Де вимагають робити щеплення від дифтерії:

• у Болгарії,
• Греції,
• Італії,
• Латвії,
• Польщі,
• Словаччині,
• Угорщині,
• Франції,
• Хорватії ,
• Чехії.

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► Де рекомендують робити щеплення від дифтерії:

Робити щеплення рекомендують батькам і в інших країнах Європи, але не так категорично. У цьому списку більшість країн північної і західної Європи:

• Австрія,
• Бельгія,
• Велика Британія,
• Данія,
• Естонія,
• Іспанія,
• Литва,
• Німеччина,
• Норвегія,
• Фінляндія,
• Швеція,
• Румунія.

щепдення від дифтерії
Де вимагають щеплення від дифтерії

► Недопуск до садочка чи школи

Два роки тому у Франції ухвалили закон, за яким діти у віці до двох років мають отримати 11 обов'язкових щеплень – серед них і проти дифтерії. Якщо батьки відмовляться їх робити, штрафи не стягуватимуть. Однак дитину просто не допустять до будь-яких колектинвих занять – не візьмуть до дитячого садка і не пустять до школи.

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► Штрафи

Подібний закон ухвалили навесні в Італії. Батьків можуть оштрафувати аж на 500 євро, якщо вони віддають нещеплену дитину до школу. Заборонити такі дитині ходити на навчання можуть, лише якщо їй менше шести років. Якщо ж старша – до школи таки візьмуть. Але з батьків вимагатимуть штраф.

► Заохочуючі виплати

А от на іншому контитенті – в Австралії – вакцинація не є обов'язковою вимогою. Утім, батьків намагаються заохотити робити дітям щеплення. За це родини заохочують виплатами: по 129 австралійських доларів за кожну дитину. Вперше – коли зробили усі обов'язкові щеплення у віці від 18 місяців до двох років. А згодом можуть заплатити ще раз – якщо вакцинують дітей повторно у віці від 4 до 5 років. Проте нещеплений дітей до школи пускають.

Як підготувати дитину до щеплення – читайте тут.

Календар щеплень
Календар щеплень

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Автор: Марія Писаренко
Теги: Здоров'я Медицина Вакцинація Новини Здоров'я
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