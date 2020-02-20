В яких випадках рак можна не лікувати

Деякі види раку не потребують термінового лікування і лікарі можуть його відтермінувати. Цей принцип називається "спостерігай і чекай".

Про це розповіла лікарка-онкологиня Тетяна Скрипець.

Також на тему: Ген вірусу Ебола може допомогти у лікуванні раку мозку

Підхід "пильнуй і чекай", коли це можливо?

Коли немає ознак активного захворювання;

Коли діагноз індолентні (уповільнені) неходжкінські лімфоми (НХЛ);

Невеликі розміри лімфатичних вузлів;

Аналіз крові в нормі;

Немає впливу на серце, легені, нирки або інші органи.

Психологічно для пацієнта зрозуміти це важко, адже є хвороба, а її не лікують. Інколи пацієнт може чекати роками, але безліч досліджень показало, що підхід "спостерігай чекай" ніяк не впливає на тривалість життя. Тому не потрібно псувати пацієнтові якість життя, якщо терапію можна відкласти.



Не завжди лікувати рак потрібно одразу / unsplash.com

Які це види лімфом?

Фолікулярна лімфома;

Лімфома маргінальної зони;

Лімфоплазмацітарна лімфома;

Хронічний лімфолейкоз.

"Пильнуй і чекай" – не означає бути пасивним, хворим необхідно проходити контроль кожні 3-6 місяців або частіше. Під час візитів лікар запитає про ваше самопочуття, оцінить результати досліджень та необхідність початку терапії.

Головна перевага "пильнуй і чекай" – вам не доводиться мати справу з побічними ефектами лікування.

Як довго можна дотримуватися такого підходу?

Ніхто не знає. Є пацієнти, яким треба через місяць починати терапію, а хтось може чекати й 5-10 років. А комусь лікування може взагалі не знадобитися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.