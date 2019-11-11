В якій країні найбільше п'ють алкоголю: новий рейтинг

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікувала дані про споживання алкоголю на душу населення у країнах-членах, а також країнах-партнерах і кандидатах на вступ.

Першу позицію в антирейтингу зайняла Литва. Жителі цієї прибалтійської держави в середньому випивають 12,3 літра алкоголю щорічно.

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На другому місці опинилася Австрія, громадяни якої п'ють порядку 11,8 літра алкогольних напоїв на рік. Трійку "лідерів" замикають Франція з показником 11,7 літра.

Далі йдуть Чехія (11,6) і Люксембург (11,3). Шосте місце поділили між собою Латвія та Ірландія. Жителі цих країн випивають приблизно 11,2 літра алкоголю на рік.



Найбільше п'ють в Литві

Росія ж, на подив багатьох, виявилася лише на сьомому місці. Цю позицію вона розділила з Угорщиною – 11,1 літра щорічно.

Восьму сходинку посіла Німеччина (10,8), дев'яте – Португалія (10,7), а десятку найбільш питущих країн замикає Польща (10,6).

Всього в організацію входять 36 країн, України серед них немає, тому вона не увійшла в цей список. Але за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які опублікували у 2018 році, у 2016 році українці випили 8,6 літра алкоголю на душу населення.

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