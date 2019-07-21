У якому віці можна починати сексуальне життя: поради фахівців

У чоловіків і жінок статеве дозрівання відбувається у різному віці, а психологічна зрілість – взагалі для кожного індивідуальна. Тому питання початку статевого життя є дуже складним.

Про це в ексклюзивному коментарі розповіли лікар акушер-гінеколог, лікар УЗД Галина Петренко та сексолог, жіночий коуч і тренер по імбілдінгу Катерина Філіпова.

Читайте також: Чому жінка не отримує оргазм, та як це виправити: поради сексолога

За словами Галини Петренко, ідеального віку немає, бо це залежить від регіону проживання (на півдні дівчата мають більш ранній початок статевого дозрівання, ніж на півночі), культурних та релігійних вподобань, соціального статусу жінки і ще багатьох причин.

Лікар акушер-гінеколог, лікар УЗД Галина Петренко “Але фізіологічно жінка повністю готова до інтимних стосунків у віці 18-19 років, саме в цей вік статеві органи мають готовність до статевих контактів, мають природній захист слизових оболонок, імунітету, та готовності до пологів у випадку вагітності. Щодо чоловіків – фізіологічно чоловік готовий до інтимних стосунків з 15-16 років, але найчастіше в цьому віці чоловік ще не готовий відповідати за наслідки таких стосунків.”

Катерина Філіпова радить вступати в інтимні відносини, коли дозріли психологічно. Деякі люди вже в 16-18 років прекрасно усвідомлюють, що секс –це не тільки задоволення і якийсь "заборонений плід", а й відповідальність. Так як небажана вагітність, хвороби передаються статевим шляхом та інші неприємні сюрпризи.

Сексолог, жіночий коуч і тренер по імбілдінгу Катерина Філіпова “А інші і в 30, і 40 років можуть залишатися психологічними дітьми. Їм властиво уникати відповідальності і "ховатися в кущі" за будь-яких складнощів. Саме через таких "дітей" настільки багато самотніх, вагітних, юних дівчат. Поки все базувалося тільки на сексі, тобто задоволенні, легко було міркувати про "разом до кінця своїх днів". А коли дівчина вагітніє, та час прийняти рішення і одружуватися, то такі залицяльники просто випаровуються в пошуках нової "великої і чистої".



В статеве життя потрібно вступати, психологічно зрілим людям

Тому, за словами сексолога, на початку сексуального життя (та й потім), потрібно бути впевненим в партнері. Складно назвати ідеальний вік в цифрах – потрібно опиратися тільки на власні відчуття.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.