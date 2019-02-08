В Ємені народилися унікальні сіамські близнюки

В Ємені на світ з'явилися рідкісні сіамські близнюки-дицефали. У них один тулуб і дві голови.

Сіамські близнюки Абдул Халід і Абдул Рахім, яким два тижні, мають окремі голови, хребти, легені, серця і травну систему, але мають спільну печінку, а також дві нирки, дві ноги і дві руки, пише ВВС.

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Єменські лікарі звернулися в ООН із проханням організувати евакуацію новонароджених хлопчиків-близнюків, які терміново потребують лікування.



Сіамські близнюки Абдул Халід і Абдул Рахім

Двадцятирічний батько Акрам Алі Ахмед заявив, що він не хоче, щоб їх роз'єднували, і щоб один з них помер заради іншого.

Американський журнал медичної генетики зазначає, що поширеність сіамських близнюків трапляється один раз з 50 000-100 000 народжень.

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