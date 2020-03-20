Вакцина від коронавірусу: на якій стадії перебувають розробки

Пандемія коронавірусу поширюється світом. Вакцина від SARS-CoV-2, що викликає хворобу Covid-19, наразі в стадії розробки. Політики і власники бізнесів заявляють, що вакцина буде через кілька місяців., натомість науковці кажуть про рік чи навіть півтора. Що відомо про це на сьогодні – читайте далі.

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун написала у новій публікації у фейсбуці, як триває процес розробки вакцини і скільки ще чекати на неї та чи можливо навчити імунітет боротися з коронавірусом.

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За словами Супрну, сьогодні наука в змозі досить швидко створити вакцину, але її перевірка на безпечність та ефективність, доступна вартість, можливість швидко масштабувати виробництво можуть забрати чимало часу. До того часу пандемія може тривати або ж початися чергова "хвиля" захворювань.

Щоб була вакцина, її треба не просто розробити, а клінічно дослідити та зареєструвати.

Вакцини від SARS-CoV-2 розробляють одночасно кілька наукових груп, виробників в низці країн. Є понад десяток "вакцин-кандидатів".



Вакцина від коронавірусу Covid-19 наразі в стадії розробки / Unsplash

На якій стадії перебувають розробки вакцини від коронавірусу на сьогодні

1. Багато вакцин зараз на нульовій стадії – дослідження на тваринах. Імунна система працює в усіх ссавців за одними і тими ж принципами. Тому на цьому етапі досліджується, які ланки імунної системи активує вакцина, і чи формується імунологічна пам’ять.

Хоча принципи роботи імунної системи у ссавців є подібними до людини, зважаючи на певні відмінності нашого організму від інших ссавців, неправильно переносити всі результати дослідження на людей.

2. Наступний етап – перша фаза досліджень, яка проходить на малій групі людей.

Тут перевіряють безпечність та імуногенність вакцини. Тобто чи формує вона імунну відповідь до вакцини, та які часті побічні реакції можуть бути. Такі дослідження розпочали на цьому тижні кілька дослідницьких центрів.

Під час другої фази досліджують кілька сотень вакцинованих людей та визначають оптимальні схеми вакцинації і вивчають безпеку вакцини.

3. Третя фаза клінічних досліджень вакцини передбачає той самий аналіз безпечності і ефективності, але на кількох тисячах добровольців.

Уже кілька дослідницьких центрів вакцинували перших добровольців.



Вакцина від коронавірусу Covid-19 наразі в стадії розробки / Unsplash

Чи будуть вакцини або перенесена хвороба ефективними в запобіганні зараження?

За словами Супрун, це наразі невідомо.

До коронавірусів, що спричиняють в нас застуду, імунітет тримається недовго, і може не запобігати повторним випадками інфікування.

Дослідження людей, що перехворіли на MERS – близькосхідний респіраторний синдром, також викликаний коронавірусом – після видужання не мали імунологічної пам’яті про хворобу.

А ось ті, хто пережив уже згаданий SARS, досі мають антитіла до вірусу. Дослідження макак-резусів, яких заразили SARS-CoV-2 і вони перехворіли, показало, що ніби вони повторно не заразилися.

Супрун висловила надію, що до теперішнього вірусу люди зможуть сформувати імунітет, перехворівши чи бувши вакцинованими, але поки це гіпотеза, і її слід перевірити.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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