Варення з аґрусу: чим корисне та шкідливе

Аґрус місять у своєму складі багато важливого і корисного для організму людини. Тут є аскорбінова кислота, залізо, фосфор, калій, кальцій і ще більше десятка інших мікроелементів і мінералів.

У плодах аґрусу містяться вітаміни А, С, Р, вся група вітамінів групи B, а також органічні кислоти.

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Аґрус містить такі макроелементи як калій, кальцій, натрій, фосфор, тощо. Присутні й мікроелементи – бор, залізо, марганець, мідь.

Користь варення з аґрусу

Аґрус сприяє нормалізації артеріального тиску і зміцнює стінки кровоносних судин. Також він допомагає впоратися з гіповітамінозом, нестачею заліза, міді і фосфору в організмі.

Варення з аґрусу знижує рівень "шкідливого" холестерину.

Велика кількість пектинів, що містяться в ягоді, уповільнює процес старіння організму, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, підвищує імунітет.

Аґрус має легку проносну, сечогінну і жовчогінну дію. Тому його рекомендують людям, що страждають захворюваннями нирок, сечового міхура і печінки. Аґрус надає протизапальну і загальнозміцнюючу дію.

Якщо приготувати так зване сире (або холодне) варення, то всі корисні речовини не зруйнуються. Готують його просто: промиті ягоди потрібно пропустити через м'ясорубку або перетерти в блендері, додати цукор (а ще краще – мед) за смаком і закрити в банки. Їх потрібно зберігати в холодному місці. У цьому випадку більшість вітамінів, яке містить аґрус, буде збережено.



Варення з аґрусу: користь та шкода

Шкода варення з аґрусу

Людям, що страждають ожирінням, варто утриматися від надмірного споживання цього продукту, оскільки там присутній цукор ("швидкі" вуглеводи), які і сприяють появі у нас зайвих кілограмів.

Людям, у яких є гастрит з підвищеною кислотністю, алергікам і діабетикам також краще відмовитися від аґрусового варення.

Калорійність варення

У 100 грамах варення (при пропорціях: кілограм агрусу, 300 грамів цукру-піску та 60 грамів лимону):

122 ккал

28 грамів вуглеводів

0,6 грама білків

0,2 грама жирів

У варенні з аґрусу 97% припадає на вуглеводи.

Пам'ятайте про те, що у варенні з аґрусу міститься величезна кількість цукру. Надмірне вживання цукру здатне завдати шкоди кровоносній системі і призвести до порушення роботи внутрішніх органів, спричинити рак, ожиріння.

ВООЗ радить вживати до 50 грамів цукру на добу (6,5 чайних ложок), а дієтологи радять скоротити це показник до 30 грамів (3,5 чайних ложок).

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