Вчені з Нідерландів вивчали перебіг коронавірусної недуги у пацієнтів однієї з лікарень міста Неймеген і помітили зв'язок між рівнем вітаміну К і станом їх здоров'я. У пацієнтів, які померли від ускладнень COVID-19 або потребували інтенсивної терапії чи підключення до апарту ШВЛ, був дефіцит цього мікроелементу.

Цікаво, що в регіонах Японії, де люди звикли вживати з їжею багато вітаміну К, який є в складі національної страви натто, не зафіксували жодної смерті внаслідок коронавірусної хвороби, пише Guardian.

Читайте також Вітамін D та коронавірус: нові дані про вплив на лікування та профілактику захворювання

Як вітамін К допоможе при захворюванні COVID-19

COVID-19 провокує згортання крові та призводить до руйнування еластичних волокон в легенях. Вітамін К, який надходить з їжею і накопичується в шлунково-кишковому тракті, бере участь у виробництві білків, що регулюють згортання і може захистити від легеневих захворювань.

Як встановили зв'язок

Дослідження, проведене Інститутом кардіологічних досліджень в Маастріхті, провідному центрі вивчення серцево-судинних захворювань, ґрунтується на даних 134 пацієнтів, госпіталізованих з 12 березня по 11 квітня з діагнозом COVID-19. Дослідження також мало контрольну групу з 184 людини відповідного віку, без діагнозу COVID-19.



Багато вітаміну К міститься в шпинаті / Фото Unsplash

Вітамін К найкраще засвоюється з їжею

Вітамін К1 і К2. К1 міститься в шпинаті, броколі, зелених овочах, чорниці, у всіх фруктах і овочах. К2 організ засвоює краще.

Особливо високий вміст вітаміну К в натто, традиційній японській страві з ферментованих соєвих бобів.

Перспектива дослідження

Учені з Нідерландів ще не провели клінічних випробувань зв'язку вітаміну К і COVID-19.