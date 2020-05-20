Вчені з ОАЕ створили лазер для розпізнавання коронавірусу

Вчені з лабораторії QuantLase Imaging Lab в ОАЕ розробили нове лазерне обладнання, яке швидко виявляє наявність коронавірусної інфекції у людини.

Дослідники вважають, що їхній винахід може з'явитися на ринку протягом декількох місяців. Про це пише видання Diplomacy.

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На думку вчених, нове обладнання зможе замінити ті пристрої, які використовуються сьогодні для виявлення коронавірусу.

Керівник дослідницької групи Прамод Кумара заявив, що лазерний тест може використовуватися при масових перевірках, а також видавати результат протягом кількох секунд.

Кумара висловив сподівання, що винахід зможе докорінно змінити ситуацію з боротьбою проти коронавірусу.

Пристрій підходить для використання не тільки в лікарнях і публічних місцях, таких як кінотеатри і торгові центри, після невеликого навчання люди зможуть використовувати його і для домашнього моніторингу,

– пояснив він.

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