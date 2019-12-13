Вчені розповіли, до якого віку мозок продукує нейрони

Ще донедавна наука вважала, що мозок росте до певного моменту, але тепер вчені заявляють, що ріст нейронів продовжується навіть у 100 років.

Вчені здійснили ґрунтовне дослідження, щодо роботи мозку. Нові клітини можуть утворюватися не лише в молодому мозку.

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Нові клітини утворюються в мозку аж до старості

Утворення клітин мозку — це умова для належного виконання когнітивних функцій, ясного розуму та хорошої пам’яті.

Відтак, важливо стимулювати їх появу. На щастя, цього можна досягти за допомогою раціону і щоденних звичок.

Раніше вчені довели, що настільні ігри допомагають зберегти мозок в тонусі.

Раніше вчені вже припускали, що в деяких ділянках мозку нервові клітини можуть утворюватися в дорослому віці, а нове дослідження свідчить, про можливість росту молодих клітин в гіпокампі навіть у людей похилого віку.



Хвороби мозку знижують ріст нових нейронів

Ймовірно, їх ріст може тривати й в глибокій старості, якщо мозок залишається здоровим, та за умови відсутності хвороби Альцгеймера чи інших нейродегенеративних процесів.

Вченим із Мадридського автономного університету вдалося з'ясувати, що молоді нейрони можуть утворюватися навіть у тканинах мозку у віці 100 років, хоч швидкість їх зростання з віком і буде істотно знижуватися.