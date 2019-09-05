Вчені розповіли, з ким ділитися мріями, щоб вони збувалися

Якщо хочете досягати мрій – не варто розказувати про них усім, кому не лінь. Часто люди діляться заповітними мріями із "марними" співрозмовниками. Але є простий спосіб підвищити ймовірність здійснення мрій.

У ряді досліджень фахівці з Університету штату Огайо виявили, що люди наполегливіше й активніше досягають своїх цілей, якщо розповідають про них тим, кого вважають вище за статусом, ніж вони самі, пише EurekAlert.

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Але найчастіше про свої мрії ми розмовляємо з рівними нам співрозмовниками – а це марно.

Такі результати суперечать дослідженням 2009 року, автори якого стверджували, що про свої цілі краще нікому не розповідати.

Нині Говард Кляйн і його команда виявили іншу закономірність: "На відміну від того, що ви могли чути, в більшості випадків корисніше поділитися своїм задумом, ніж не робити цього – але ділитись варто з тими, кого ти поважаєш", – зазначив дослідник.

Механізм Кляйн описує так: якщо людина розповідає про свій задум тому, кого він поважає, він докладе більше зусиль для досягнення цієї мети, щоб зберегти свою репутацію в його очах.



Розповідайте про свої цілі людям, в очах яких боїтесь втратити авторитет

Прийти до таких висновків вченим допомогли експерименти

У першому експерименті вони виявили, що дорослі часто діляться кар'єрними цілями один з одним, і прагнення домогтися цих цілей вище тоді, коли слухач займає високий статус.

В іншому дослідженні три групи студентів повинні були сидіти перед екранами комп'ютерів і рухати мишкою на екрані максимальну кількість разів за відведений час. Підрахувавши результат, вони повинні були повторити дії, але цього разу перед початком записати свої цілі. Також їх попередили, що результат перевірить асистент.

Перед одними учасниками асистент з'явився одягненим в костюм і представився аспірантом факультету економіки, експертом з досліджуваної проблеми (вище за статусом).

До іншої групи він одягнув повсякденний одяг і сказав, що є студентом місцевого училища та підробляє тут (нижче за статусом). Третя група нікому не показувала свої цілі.

Результати показали, що перша група доклала більше зусиль для того, щоб домогтися поставленої мети, ніж дві інші групи. Різниці між показниками другої й третьої груп не було.

"Якщо думка того, кому ви розказуєте свої цілі вам не є важливою – це ніяк не впливає на ваше бажання досягти успіху, адже у вас немає для цього достатньої мотивації", – заявив Кляйн.