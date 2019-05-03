Вчені спростували міф про користь дієтичних напоїв

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Вчені спростували міф про користь дієтичних напоїв
Вчені спростували міф про користь дієтичних напоїв / Фото з вільних джерел

Деякі люди обирають дієтичні напої, оскільки вважають, що вони більш корисні, ніж висококалорійні. Насправді ж дієтичні напої швидше призводять до ожиріння.

Дослідники вивчили раціон харчування більш як сім тисяч дітей в США і з'ясували, що споживання дієтичної коли тільки стимулює апетит у дітей, пише Daily Mail.

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Тобто, діти, які вживають дієтичну колу, намагаються компенсувати недоотримані калорії з інших джерел, зокрема, додаючи більше цукру в інші продукти.

Вчені підрахували, що споживання напоїв з вмістом цукру призводило до того, що діти в середньому в день отримували на 312 кілокалорій більше.

Для тих же, хто споживав дієтичні напої, цей показник був вищий – 450 кілокалорій.

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Дієтичні напої змушують людей відчувати себе більш голодними і це спонукає їх з’їсти та випити більше.

А от діти, які пили звичайну чисту воду, споживали менше калорій.

Експерти попереджають, що розвиток ожиріння в ранньому віці в перспективі підвищує ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань і раку.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Здорове харчування Ожиріння
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