Вчені спростували популярний міф про каву

Раніше вважалося, що щоденне вживання кави підвищує шанси людини вберегтись від розвитку онкологічний захворювань. Вчені з Австралії спростували це твердження.

Згідно із результатами дослідження науковців з Медичного науково-дослідного інституту QIMR Berghofer, кава жодним чином не впливає ні на відсутність пухлин, ні на їхній розвиток.

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Вчені обробили дані 46 тисяч пацієнтів, у яких діагностували рак, включно із 7 тисячами людей, які померли від недуги. Спираючись на отримані результати, вони дійшли висновку, що раніше каві припусували непритаманні "протиракові" властивості. Більше того, заявили, що люди, які мають залежність від кави, частіше хворіють на колоректальний рак (рак товстої кишки – Здоров'я 24).

Хоча є дані досліджень про зниження ймовірності розвитку колоректального раку завдяки вживанню кави, люди з генетичною схильністю до любові до напою частіше страждають від цього захворювання,

– йдеться у дослідженні.



Кава має не тільки корисні властивості

Які ознаки, що кава шкодить вашому організму:

Біль у животі

Деякі сполуки кави активізують вироблення шлункового соку, що погано позначається на стані слизової. Біль у животі – одна з ознак того, що вживання кави вам зовсім не йде на користь. Крім цього напій часто стає причиною розвитку гастриту і виразкових захворювань. Так само від кофеїну виникають спазми черевних м'язів, і при цьому низ живота може крутити і турбувати сильним болем.

Прискорене серцебиття

Це ще одна ознака шкоди від кави для організму. На нього обов'язково варто звернути увагу і припинити вживати каву, інакше в роботі серця можуть виникнути серйозні збої.

Тремор

Відомо, що кава бадьорить і тонізує. Але вона може і нашкодити організму – наприклад, у разі підвищеної чутливості до кофеїну або при зловживанні кави. Тут слід або зменшити її дозу або припиняти пити зовсім (хоча б на деякий час).

Головний біль

В основному, цей негативний ефект від вживання кави пов'язаний зі звичкою пити її у великій кількості, а також ігнорувати вживання щоденної норми води, яка особливо необхідна для любителів кави. Крім головного болю, можуть також виникнути відчуття втоми і занепаду сил.

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