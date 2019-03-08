Американська група вчених з Орегонського університету здоров'я і наук розробили зубні пломби на основі матеріалу, з якого виготовляють автомобільні бампери. Вони вдвічі міцніші у порівнянні з традиційними пломбами.

Мова йде про тіоуретан, який відрізняється підвищеною міцністю, пише Daily Mail.

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Виготовлені на основі цієї речовини зубні пломби виявилися у два рази більше міцними, в порівнянні зі стандартними.

До слова, звичні пломби руйнуються протягом 7-10 років. Вони можуть розтріскуватися у процесі жування. Через це бактерії проникають всередину зуба та руйнують його зсередини. Щоразу це ослаблює зуб.



Вчені створили вдвічі міцніші зубні пломби у порівнянні з традиційними

Міцніші за якістю матеріали для зубних пломб допоможуть розв'язати цю проблему і продовжити життя зуба.

Стійкість нових пломб довели під час 6-місячного експерименту. На весь цей час зразок був поміщений в місткість, яка імітує середовище порожнини рота. З'ясувалося, що в порівнянні з актуальними на сьогоднішній пломбами, міцність нового з'єднання вище на 30%.

Вчені зазначають, що розробили клей, який теж підвищує міцність пломби. Він містить специфічний вид полімеру під назвою метакриламід. Останній є дуже стійким до впливу води, бактерій і ферментів у роті.

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