Вчені винайшли кепку, яка може вилікувати від облисіння

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Лікування облисіння
Лікування облисіння / dreamstime

Приблизно 25 відсотків чоловіків починають втрачати волосся ще до 25 років. Саме тому вчені розробляють бейсболку, яка допоможе боротися з цією проблемою.

Прототип головного убору випробував батько розробника. Чоловік облисів два роки тому, а через місяць після використання кепки його волосся відновило свій ріст, розповідають вчені університету Вісконсину. 

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Щоправда, головний убір допоможе лише тим, хто втратив волосся не дуже давно. Кепка не створює нові фолікули, а лиш пробуджує неактивні. 

Як вилікувати облисіння
Як працює кепка для зросту волосся

В основі кепки йде пластир, зроблений з гнучкого шматка пластику. Коли пластир відчуває рух тіла, він виробляє електричний заряд. 

Експерименти на щурах продемонстрували, що цей спосіб може зрівнятися з лікарськими засобами за ефективністю та не викликати побічні ефекти.

Також важливо, що електрична стимуляція майже не відчутна і допомогла відновити волосся тваринам, які втратили його через генетичний дефект.

На тих щурах, яким клеїли електричний пластир-стимулятор, згодом виростало 2 міліметри волосся.


Як змінилася шерсть щура після використання стимулюючого пластиру: до та після


Прототип головного убору, який лікує від алопеції

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Теги: Техно Новини Техно Здоров'я Новини Здоров'я Ґаджети Лікування дослідження Краса
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