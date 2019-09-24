Вчені винайшли кепку, яка може вилікувати від облисіння

Приблизно 25 відсотків чоловіків починають втрачати волосся ще до 25 років. Саме тому вчені розробляють бейсболку, яка допоможе боротися з цією проблемою.

Прототип головного убору випробував батько розробника. Чоловік облисів два роки тому, а через місяць після використання кепки його волосся відновило свій ріст, розповідають вчені університету Вісконсину.

Читайте також: Як правильно лікувати випадіння волосся

Щоправда, головний убір допоможе лише тим, хто втратив волосся не дуже давно. Кепка не створює нові фолікули, а лиш пробуджує неактивні.



Як працює кепка для зросту волосся

В основі кепки йде пластир, зроблений з гнучкого шматка пластику. Коли пластир відчуває рух тіла, він виробляє електричний заряд.

Експерименти на щурах продемонстрували, що цей спосіб може зрівнятися з лікарськими засобами за ефективністю та не викликати побічні ефекти.

Також важливо, що електрична стимуляція майже не відчутна і допомогла відновити волосся тваринам, які втратили його через генетичний дефект.

На тих щурах, яким клеїли електричний пластир-стимулятор, згодом виростало 2 міліметри волосся.



Як змінилася шерсть щура після використання стимулюючого пластиру: до та після



Прототип головного убору, який лікує від алопеції

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.