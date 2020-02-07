Вчені вперше "розшифрували" ракові клітини і це може стати проривом у лікуванні онкології

Міжнародна команда вчених вперше повністю розшифрувала генетичну інформацію 38 видів ракових клітин і склала перелій мутацій ДНК, які призводять до розвитку онкологічних захворювань.

Про це повідомляє видання BBC. Дослідження "Аналіз повного геному всіх видів раку" (PCAWG) тривало понад 10 років, над яким працювали близько 1300 генетиків з 37 країн.

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Так, причиною будь-якого раку є мутації в ДНК. Тобто рак – це не одне захворювання, яке виникає в різних органах, а загальна назва для двох сотень різних хвороб. І всі захворювання розвиваються за однаковою схемою: одна з клітин тканини мутує, починає швидко та безконтрольно ділитися і формується пухлина.

Вчені порівнюють причини виникнення раку з пазлом зі 100 тисяч фрагментів. До цього часу медики збирали загальну картину лише з кожним сотим фрагментом і не могли поглянути на неї загалом.

Про що дізналися вчені і як це допоможе у боротьбі з онкозахворюваннями

Учасники проєкту PCAWG повністю розшифрували генетичну інформацію ракових клітин майже 2800 пацієнтів, які страждають на 38 різних видів онкологічних захворювань.

У результаті дослідження вчені зробили десятки відкриттів. Стало відомо, що один і той же вид раку можуть викликати різні набори мутацій. Наприклад, у клітинах раку легенів виявили до 100 тисяч мутованих генів, а в інших зразках дитячого раку мутацій було не більше десяти.



Вчені "розшифрували" ракові клітини / Unsplash

Цікаво і те, що одна й та ж драйверна мутація може призвести до розвитку раку грудей у жінок та раку простати у чоловіків. Це означає, що методи лікування можуть бути однаковими та ефективними

За допомогою зібраної інформації про походження і розвиток пухлин ми можемо розробити нові способи ранньої діагностики раку, більш цілеспрямовані методи терапії і лікувати пацієнтів з великим успіхом,

– заявив член координаційного комітету PCAWG Лінкольн Стайн.

Також дослідники повідомили, що деякі види раку можуть сформуватися за кілька десятиліть до встановлення діагнозу, навіть у дитячому віці. Ці знання можуть допомогти раніше діагностувати онкологію.

"Це показує, що у нас є набагато більше можливостей раннього втручання, ніж ми думали раніше", – інформує професор Кемпбелл.

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