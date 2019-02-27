Вчені з Китаю створили перших ГМО-дітей

3229 Читать новость на русском
Хе Янкуй вчений, який займається ГМО
Хе Янкуй вчений, який займається ГМО / ap.org

Вчений з Китаю стверджує, що створив перших в світі генетично модифікованих дітей – на світ з'явилися дві дівчинки, які "налаштовані" на відторгнення ВІЛ-інфекції.

Вчений з Шеньчженя Цзянь-куй Хе заявив, що що дівчата-близнючки пройшли через редактуру ДНК за допомогою нового потужного інструменту, здатного переписувати деякі фрагменти геному. Ця робота була проведена з метою надати цим ГМО-дітям повний захист від інфекції ВІЛ, яка може перерости в невиліковний СНІД, пиш Associated Press.

Читайте також: ГМО-діти з Китаю, крім імунітету до СНІДу, могли отримати ще й суперздібності

Науковці створили ГМО-дітей
Науковці створили ГМО-дітей

ГМО-діти – що це

Це діти, в геном яких втрутилися науковці, щоб зробити їх стійкими до захворювань. Китайський досліденик Цзянь-куй Хе розповів, що вплинув генетичною модифікацією на ембріони декількох пар під час лікування безпліддя, і в ході однієї вагітності справа зайшла досить далеко. Метою дослідження стало не лікування або запобігання спадкових хвороб, а створення в організмі людини резистентності проти інфекцій, включаючи ВІЛ. Він заявив, що батьки дівчинки дали повну згоду на це. Відомі імена дівчаток – Лулу і Нана. 

Відзначимо, що генетична модифікація людини заборонена в багатьох країнах світу, так як її вважають неетичною з наукової і моральної точки зору. Тому Цзянь-куй Хе почала переслідувати китайська влада і нині невідомо, де він перебуває. 

Що таке продукти ГМО? Це організми, у яких спадковий генетичний матеріал змінений у неприродних умовах. Врожай такої культури буде набагато кращим, ніж у культури вирощеної природно.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Небезпечну вразливість WinRAR вперше активували
сьогодні
667
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Діти Лікування ВІЛ Китай СНІД
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
26 лютого 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
1564
Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
25 лютого 16:00 Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
Олександр Бевза 892
"Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
25 лютого 08:42 "Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
2280
Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
24 лютого 09:23 Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
Ольга Задорожна 723
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
23 лютого 12:31 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 5214
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук