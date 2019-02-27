Вчені з Китаю створили перших ГМО-дітей

Вчений з Китаю стверджує, що створив перших в світі генетично модифікованих дітей – на світ з'явилися дві дівчинки, які "налаштовані" на відторгнення ВІЛ-інфекції.

Вчений з Шеньчженя Цзянь-куй Хе заявив, що що дівчата-близнючки пройшли через редактуру ДНК за допомогою нового потужного інструменту, здатного переписувати деякі фрагменти геному. Ця робота була проведена з метою надати цим ГМО-дітям повний захист від інфекції ВІЛ, яка може перерости в невиліковний СНІД, пиш Associated Press.

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Науковці створили ГМО-дітей

ГМО-діти – що це

Це діти, в геном яких втрутилися науковці, щоб зробити їх стійкими до захворювань. Китайський досліденик Цзянь-куй Хе розповів, що вплинув генетичною модифікацією на ембріони декількох пар під час лікування безпліддя, і в ході однієї вагітності справа зайшла досить далеко. Метою дослідження стало не лікування або запобігання спадкових хвороб, а створення в організмі людини резистентності проти інфекцій, включаючи ВІЛ. Він заявив, що батьки дівчинки дали повну згоду на це. Відомі імена дівчаток – Лулу і Нана.

Відзначимо, що генетична модифікація людини заборонена в багатьох країнах світу, так як її вважають неетичною з наукової і моральної точки зору. Тому Цзянь-куй Хе почала переслідувати китайська влада і нині невідомо, де він перебуває.

Що таке продукти ГМО? Це організми, у яких спадковий генетичний матеріал змінений у неприродних умовах. Врожай такої культури буде набагато кращим, ніж у культури вирощеної природно.

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