Вчені знайшли спосіб знищувати приховані віруси ВІЛ

Вчені пропонують нову методику, яка контролює розмноження вірусів в імунних клітинах. Відкриття наближує можливість повного вилікування від ВІЛ – без постійної потреби приглушувати захворювання ретровірусними препаратами.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго визначили довгу некодувальну РНК (велика група функціональних молекул) – lncRNA, яка контролює розмноження ВІЛ в імунних клітинах.

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Якщо її виключити чи видалити, то приховані копії ВІЛ, які завжди залишаються в інфікованому організмі й "прокидаються", якщо людина перестає пити ліки, – гинуть.

Вчені виявили, що існує одна lncRNA, що отримала назву HEAL, концентрація якої підвищується у людей з ВІЛ.

Використовуючи комбінації геномних, біохімічних і клітинних підходів, вони довели, що блокування внаслідок блокування або видалення HEAL за допомогою цієї системи, запобігає рецидиву вірусу після припинення антиретровірусного лікування.



Неактивні віруси ВІЛ, ймовірно, можна знешкодити

Наразі препарати антиретровірусної терапії повинні приймати усі пацієнти з ВІЛ, аби контролювати поширення вірусу в організмі.

"HEAL має домінівну роль в розмноженні ВІЛ. Висновки можна використовувати в якості нової терапевтичної цілі", – зазначив вчений Тарік Рана.

Автори підкреслюють, що це лише початок дослідження і необхідно подальше дослідження для підтвердження результатів. Для початку – на тваринах.