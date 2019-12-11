Вченим вдалося визначити, які гени провокують аутизм

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Які гени відповідають за розвиток аутизму / namba.net

Вчені виявили з'єднання генів, яке допоможе знайти ключ до лікування аутизму та інших розладів, що характеризуються затримкою розумового розвитку.

Дослідження міжнародної групи вчених опубліковане на сайті Квінслендського університету.

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Порушення інтелектуального розвитку й аутизму неможливо вилікувати по одному генові. При таких захворюваннях в механізм залучено понад 1000 різноманітних генів.

Генетичне з'єднання відповідає за розвиток аутизму

Відтак, у новому дослідженні вчені намагалися знайти генетичне з’єднання, яке й порушує нормальний розвиток мозку.

Команда виявила ген USP9X, що регулює мережу генів, які лежать в основі порушень розумового розвитку і розладів, що пов'язані з аутизмом.

Експерименти на гризунах свідчать, що USP9X регулює сімейство білків, які у свою чергу впливають на взаємодію нейронів мозку.


USP9X регулює сімейство білків, що є вирішальними для повноцінної роботи мозку

Спостереження показали, що існує критичний двотижневий період після народження дитини, коли USP9X має вирішальне значення для розвитку мозку.

Таке відкриття може бути новим підходом лікування, зокрема терапевтичного втручання.

Орієнтуючись на виявлену мережу генів, можна розробити методи лікування пацієнтів з неврологічними розладами,
– заявив автор дослідження Майкл Пайпер.

Вчені наразі не представили конкретних терапевтичних способів лікування, які тестуватимуть на наступному етапі дослідженні.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина дослідження
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