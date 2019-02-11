Вчені вперше підключили протез руки до нервів людини: цікаве відео

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У Швеції вчені підключили протез руки до нервів людини
У Швеції вчені підключили протез руки до нервів людини / Фото з відкритих джерел

Шведські вчені вперше підключили протез руки безпосередньо до нервів жінки. Це дозволило їй рухати пальцями за допомогою свого розуму і навіть відчувати тактильні відчуття.

Дослідники з Технологічного університету Чалмерса у Швеції та біотехнологічної фірми Integrum AB створили протезну руку в рамках амбітної європейської дослідницької програми з протезування кінцівок DeTOP, пише Naked-science

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Лікарі прикріпили протез до двох кісток передпліччя (променевої і ліктьової) жінки з допомогою титанових імплантатів і підключили 16 електродів безпосередньо до її нервів і м'язів. Це дозволило їй контролювати руку за допомогою думок і навіть задіяти її для того, щоби зав'язувати шнурки і набирати текст на клавіатурі.

Це перший клінічно життєздатний, спритний і чутливий протез руки, придатний для використання в реальному житті.

Прорив нашої технології полягає в тому, щоб дати пацієнтам можливість використовувати імплантовані нервово-м'язові інтерфейси для управління своїм протезом, відчуваючи при цьому відчуття, які важливі в повсякденному житті,
– сказав співробітник університету Чалмерса Ортіс Каталан.

Як видно на відео, жінка використовує імплантат для маніпулювання віртуальною рукою на екрані комп'ютера - тобто ще до того, як був встановлений сам фізичний протез.

 

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Теги: Швеція Здоров'я Лікування Медицина Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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