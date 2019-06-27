Вдалося вперше виростити волосся з допомогою 3D-принтера

Медики навчилися отримувати здорові волосяні фолікули в лабораторії, використовуючи 3D-принтер і складний коктейль білків для стимуляції росту живих клітин.

Американським дерматологів вперше вдалося отримати в лабораторії повноцінний і здоровий волосяний фолікул, йдеться на сайті Медичного центру Колумбійського університету в Ірвайні.

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Інноваційна методика може забезпечити нескінченне джерело волосся для трансплантації людям, що страждають від облисіння. Наразі їм пересаджують фолікули з іншим частин тіла.

Дослідники використовували 3D-принтер для роздруківки з біосумісного пластика об'ємної структури, яка створює опору і відповідне для живих клітин мікросередовище.

Крихітні канальці діаметром всього 0,5 міліметра стимулюють фолікул витягуватися, формуючи правильну просторову форму.



Волосяні фолікули, які надрукували з допомогою 3D-принтера

Спочатку вони видруковували тривимірну структуру, на якій потім вирощувалися клітини шкіри. В отриману шкіру вводили клітини волосяних фолікулів, які штучно забезпечувалися комплексом сигнальних молекул, факторів росту та інших субстанцій, що стимулюють їх розвиток.

За словами авторів, фолікули формуються досить швидко і в принципі технологія дозволяє вирощувати цілі "волосяні ферми".



Технологія дозволяє вирощувати цілі "волосяні ферми"

Але перш, ніж розробка матиме практичне значення, необхідно провести інші дослідження.

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