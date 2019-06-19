Вдень потрібно спати, – переконливі аргументи

Короткий сон до або після обіду — це не просто задоволення, але ще і величезна користь для Вашого організму. Всього 20 25 хвилин можуть приємно змінити ваше життя.

Сієста або ж короткий сон після обіду – це гарний спосіб відновити сили – запевняє невролог Антон Кисельов.

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Чому нас тягне спати під час обіду? Це не обов'язково пов'язано з їжею, але завжди пов'язане з нашими біологічними годинами.

Річ в тому, що близько 12-14 годин (або через 8 годин після пробудження) відбувається зниження рівня гормону кортизолу і нас хилить в сон.

Чим корисна сієста

Відновлюється нервова система, завдяки чому Ви краще засвоюєте нову інформацію.

Знижується рівень стресу і ризик розвитку депресії, а також ризик серцево-судинних захворювань.

Ви стаєте більш ніж на третину витривалішими.

Вдвічі збільшується концентрація і уважність.

20-хвилинний денний сон більш ефективно підвищує працездатність, ніж 200 мг кофеїну, при цьому зберігає креативність.

Умови правильної сієсти

1) Між 13 і 15 годинами (не варто після 16)

2) Тривалість 20-25 хвилин, щоб не піти в глибоку фазу сну (не спіть довше, бо ви ризикуєте прокинутися з головним болем або у поганому настрої).

3) Робіть сієсту не менше трьох разів на тиждень

4) Виключіть всі зовнішні подразники – звук, світло, телефон.

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