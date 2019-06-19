Вдень потрібно спати, – переконливі аргументи
Короткий сон до або після обіду — це не просто задоволення, але ще і величезна користь для Вашого організму. Всього 20 25 хвилин можуть приємно змінити ваше життя.
Сієста або ж короткий сон після обіду – це гарний спосіб відновити сили – запевняє невролог Антон Кисельов.
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Чому нас тягне спати під час обіду? Це не обов'язково пов'язано з їжею, але завжди пов'язане з нашими біологічними годинами.
Річ в тому, що близько 12-14 годин (або через 8 годин після пробудження) відбувається зниження рівня гормону кортизолу і нас хилить в сон.
Чим корисна сієста
- Відновлюється нервова система, завдяки чому Ви краще засвоюєте нову інформацію.
- Знижується рівень стресу і ризик розвитку депресії, а також ризик серцево-судинних захворювань.
- Ви стаєте більш ніж на третину витривалішими.
- Вдвічі збільшується концентрація і уважність.
20-хвилинний денний сон більш ефективно підвищує працездатність, ніж 200 мг кофеїну, при цьому зберігає креативність.
Умови правильної сієсти
1) Між 13 і 15 годинами (не варто після 16)
2) Тривалість 20-25 хвилин, щоб не піти в глибоку фазу сну (не спіть довше, бо ви ризикуєте прокинутися з головним болем або у поганому настрої).
3) Робіть сієсту не менше трьох разів на тиждень
4) Виключіть всі зовнішні подразники – звук, світло, телефон.
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