Вегетаріанці чи м'ясоїди – в кого важче похмілля

Фахівці давно відзначили користь веганства, а нещодавно дослідники зробили ще одне відкриття: вегани та вегетаріанці більше страждають від похмілля.

Вчені з Утрехтського університету (Нідерланди) провели ряд досліджень і дійшли висновків, що при похміллі найкраще допоможуть продукти з вмістом цинку та вітаміну В3.

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Які продукти допомагають побороти похмілля

Вітамін В3 міститься в птиці, м’ясі та рибі, а також цим вітаміном багаті авокадо, гриби, арахіс та цільнозернові продукти. А от цинк міститься у м’ясі, молюсках, бобових, яйцях та молочних продуктах.

Саме вітамін В3 та цинк допомагають організму контролювати відчуття нудоти, прискореного серцебиття, запаморочення та спрагу – симптоми похмілля.

Веганський раціон попри всі його переваги, не допоможе впоратися з похміллям.

Головне про вегетаріанство

Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей. Його основа – виключення з раціону м'яса тварин.

Поширені й більш суворі види вегетаріанських дієт, зокрема веганство, його прихильники відмовляються від великої кількості продуктів тваринного походження у харчуванні та в побуті.



Цинк та вітамін B3, що містяться у м'ясі допомагають організму контролювати симптоми похмілля/Фото: Unsplash

Щоб бути корисною, рослинна дієта має бути ретельно спланованою. Адже не достатньо просто відмовитися від м'яса та продуктів тваринного походження.

Саме здоровий рослинний раціон та повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань.

Якщо ж ви не їсте м'яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею – очікувати на якісь корисні ефекти для здоров'я марно.