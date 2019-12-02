Вибуховий коктейль: як секс впливає на гормони

Секс – сильний біохімічний процес, свого роду гормональний коктейль – суміш серотоніну, окситоцину, адреналіну, дофаміну, ендорфінів, естрогенів і тестостерону.

Наталія Зубарєва пояснила, як хороший секс впливає на той чи інший гормон та здоров'я загалом.

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Серотонін, дофамін і ендорфін – це головні гормони щастя, задоволення, радості. Їх рівень підвищується в процесі сексу, а відтак депресія і депресивні стани будуть вам незнайомими.

Пролактин. Його рівень теж зростає, тим самим стимулюючи стовбурові клітини головного мозку та утворюючи нові нейрони в центрі нюху. Цей гормон є антидепресантом. Саме пролактин викликає сонливість, а тому винити слід його, якщо відразу після сексу партнер засинає.

Естроген – "привабливий" жіночий гормон. Секс допомогає підтримувати його в оптимальному рівні. Секс – це профілактика синдрому домінування естрогенів.



Естроген – жіночий гормон молодості

Естроген – гормон, який здатний продовжувати молодість: бо він покращує здатність клітин до оновлення, стимулює вироблення коллагену та підвищує пружність шкіри, перешкоджає появі зморшок. Естроген пригнічує біль, викликаний ПМС.

Тестостерон. Чоловічий гормон, який робить чоловіка чоловіком. Є секс – є тестостерон. Саме вні зменшує ризик судинних захворювань у чоловіків (зокрема інсультів і інфарктів), мінімізує вірогідність злоякісних утворень в простаті.

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Оксітоцін – гормон, який здійснює ефект знеболювального. Так що мігрень – не привід відмовлятися від сексу, а навпаки. Після оргазму саме окситоцин пробуджує обійняти, приголубити і продовжувати спілкування.⠀



Секс – не лише фізіологічний процес

Ще кілька позитивних моментів

Контроль ваги. 30 хвилин = 200 ккал = 15 хвилин на біговій доріжці.

Зміцнює імунітет. При регулярному сексі рівень іммуноглубіну А на 30% вище, ніж у тих, хто займається ним рідше.

Сприяє розумовій активності навіть з моменту думки про нього. Це ефективніша розминка для мозку ніж кросворд чи логічні ігри. А відчуття оргазму здатне активізувати понад 30 клітин головного мозку.

Збільшує постачання поживних речовин і кисню до клітин головного мозку.

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