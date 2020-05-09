Від COVID-19 померли брати-лікарі: що відомо

На Кіровоградщині зафіксували нові летальні випадки через захворювання на COVID-19.

Про це повідомили на сайті Кіровоградської обласної державної адміністрації.

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Чоловік, якому було 63 роки, працював лікарем Дитячої обласної лікарні в Кропивницькому. Тривалий час він був на штучній вентиляції легень через COVID-19. Проте врятувати його не вдалося.

Підозрюють, що він інфікувався від старшого брата – лікаря Центру екстреної медичної допомоги, який помер від COVID-19 ще 17 квітня.

Лише минулої доби, 8 травня, на Кіровоградщині методом ПЛР-діагностики обстежили 200 людей і зареєстрували три нових випадки захворювання. Натомість 17 пацієнтів одужали. Серед них – 5 медичних працівників.

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