Від ботулізму померла людина на Київщині

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На Київщині 3 людей заразилися ботулізмом
На Київщині 3 людей заразилися ботулізмом / volodymyrets.city

Троє людей заразилися ботулізмом на Київщині. Одна з цих людей померла. Причиною одного з цих заражень стала в'ялена риба.

У другому випадку фахівці також встановили зв'язок між зараження людини ботулізмом та споживанням їжі, повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

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Третій постраждалий заразився через рибні консерви і кефаль. Цю кефаль купили на ринку в Херсонській області, засолили і надіслали поштою.

Що таке ботулізм? Хвороба, що виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму. Недуга вражає центральну і вегетативну нервові системи, а важка форма хвороби призводить до смерті. Заразитися ботулізмом можна через вживання забруднених фруктів і овочів, неправильно консервованих продуктів, ковбаси, шинки, копченої риби.

Які симптоми ботулізму?

  • Нудота;
  • блювання;
  • характерний біль у животі;
  • рідке випорожнення без патологічних домішок;
  • порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);
  • спрага, сухість слизових оболонок;
  • розлад ковтання;
  • може змінитися тембр голосу;
  • сильний головний біль;
  • запаморочення;
  • безсоння;
  • загальна слабкість;
  • підвищення температури тіла;
  • відчуття браку повітря, тягар у грудній клітині.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Здоров'я Лікування Жертви Ботулізм Отруєння Інфекція Новини Києва
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