Від ботулізму померла людина на Київщині

Троє людей заразилися ботулізмом на Київщині. Одна з цих людей померла. Причиною одного з цих заражень стала в'ялена риба.

У другому випадку фахівці також встановили зв'язок між зараження людини ботулізмом та споживанням їжі, повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

Третій постраждалий заразився через рибні консерви і кефаль. Цю кефаль купили на ринку в Херсонській області, засолили і надіслали поштою.

Що таке ботулізм? Хвороба, що виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму. Недуга вражає центральну і вегетативну нервові системи, а важка форма хвороби призводить до смерті. Заразитися ботулізмом можна через вживання забруднених фруктів і овочів, неправильно консервованих продуктів, ковбаси, шинки, копченої риби.

Які симптоми ботулізму?

Нудота;

блювання;

характерний біль у животі;

рідке випорожнення без патологічних домішок;

порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);

спрага, сухість слизових оболонок;

розлад ковтання;

може змінитися тембр голосу;

сильний головний біль;

запаморочення;

безсоння;

загальна слабкість;

підвищення температури тіла;

відчуття браку повітря, тягар у грудній клітині.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я