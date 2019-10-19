Від ботулізму померла людина на Київщині
Троє людей заразилися ботулізмом на Київщині. Одна з цих людей померла. Причиною одного з цих заражень стала в'ялена риба.
У другому випадку фахівці також встановили зв'язок між зараження людини ботулізмом та споживанням їжі, повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
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Третій постраждалий заразився через рибні консерви і кефаль. Цю кефаль купили на ринку в Херсонській області, засолили і надіслали поштою.
Що таке ботулізм? Хвороба, що виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму. Недуга вражає центральну і вегетативну нервові системи, а важка форма хвороби призводить до смерті. Заразитися ботулізмом можна через вживання забруднених фруктів і овочів, неправильно консервованих продуктів, ковбаси, шинки, копченої риби.
Які симптоми ботулізму?
- Нудота;
- блювання;
- характерний біль у животі;
- рідке випорожнення без патологічних домішок;
- порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);
- спрага, сухість слизових оболонок;
- розлад ковтання;
- може змінитися тембр голосу;
- сильний головний біль;
- запаморочення;
- безсоння;
- загальна слабкість;
- підвищення температури тіла;
- відчуття браку повітря, тягар у грудній клітині.
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