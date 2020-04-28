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Від чого помирають українці: статистика за січень і лютий 2020 року

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Причини смерті українців
Причини смерті українців / newsname.info

За перших два місяці 2020 року найбільше українців померло від серцево-судинних захворювань.

Всього з січня по лютий 2020 року в Україні померло 100 тисяч  738 осіб, повідомляє Державна служба статистики.

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Від яких хвороб найчастіше помирали українці у 2020 році

  • серцево-судинні захворювання – 68 548;
  • онкозахворювання – 13 307;
  • грип та пневмонія – 1 326;
  • хвороби нервової системи – 791;
  • туберкульоз – 581;
  • ВІЛ – 576;
  • цукровий діабет – 356.

Також за перших два місяці 2020 року у ДТП загинуло 630 громадян, в пожежах – 237, потонули – 154. Від отруєння алкоголем померло 448 осіб; самогубства – 869, умисні вбивства – 243.

За даними відомства, за цей період населення України скоротилося на 44,3 тисячі та становить 41 мільйон 858 тисяч 100 осіб.

Від чого помирають українці
Від чого помирають українці / інфографіка 24 канал

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я Статистика Серцево-судинні захворювання
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