Від чого помирають українці: статистика за січень і лютий 2020 року

За перших два місяці 2020 року найбільше українців померло від серцево-судинних захворювань.

Всього з січня по лютий 2020 року в Україні померло 100 тисяч 738 осіб, повідомляє Державна служба статистики.

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Від яких хвороб найчастіше помирали українці у 2020 році

серцево-судинні захворювання – 68 548;

онкозахворювання – 13 307;

грип та пневмонія – 1 326;

хвороби нервової системи – 791;

туберкульоз – 581;

ВІЛ – 576;

цукровий діабет – 356.

Також за перших два місяці 2020 року у ДТП загинуло 630 громадян, в пожежах – 237, потонули – 154. Від отруєння алкоголем померло 448 осіб; самогубства – 869, умисні вбивства – 243.

За даними відомства, за цей період населення України скоротилося на 44,3 тисячі та становить 41 мільйон 858 тисяч 100 осіб.



Від чого помирають українці / інфографіка 24 канал

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