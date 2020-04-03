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Від коронавірусу можна очікувати багато "сюрпризів", – інфекціоністка

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Коронавірус: дослідження / unsplash.com

Через те, що новий коронавірус COVID-19 поки що мало вивчений, Україну можуть очікувати сюрпризи.

Про це в ефірі програми "Права на владу" інфекціоністка Ольга Голубовська. 

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За її словами, немає чітких наукових даних про цей вірус. 

Існують тільки гіпотези, які будуть відмирати, виникати, тому що дуже багато невідомого про цей вірус. Він дуже мінливий. Він зламав наші уявлення про класичні інфекційні процеси. Для нас будуть великі сюрпризи. Ми ще будемо спостерігати за наслідками цього захворювання,
– вважає лікарка. 

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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