Від коронавірусу можна очікувати багато "сюрпризів", – інфекціоністка
Через те, що новий коронавірус COVID-19 поки що мало вивчений, Україну можуть очікувати сюрпризи.
Про це в ефірі програми "Права на владу" інфекціоністка Ольга Голубовська.
Також на тему: У МОЗ розповіли про новий алгоритм тестування та про системи, які будуть використовувати
За її словами, немає чітких наукових даних про цей вірус.
Існують тільки гіпотези, які будуть відмирати, виникати, тому що дуже багато невідомого про цей вірус. Він дуже мінливий. Він зламав наші уявлення про класичні інфекційні процеси. Для нас будуть великі сюрпризи. Ми ще будемо спостерігати за наслідками цього захворювання,
– вважає лікарка.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус в Італії 2 квітня 2020 року2 квітня , 20:24
-
В Івано-Франківську підтвердили понад 100 випадків коронавірусу на експрес-тестах2 квітня , 18:16
-
Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад мільйон людей: карта онлайн2 квітня , 21:16
-
В Україні зафіксували 897 випадків коронавірусу2 квітня , 22:04
-
Чому Швеція не вводить карантин: пояснення влади2 квітня , 16:24
-
Американська розвідка стверджує, що Китай приховує справжню кількість хворих на коронавірус2 квітня , 19:51