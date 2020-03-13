24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Від коронавірусу померла українка в Італії

- Читать новость на русском
Від коронавірусу померла друга українка: вона проживала в Італії / Соцмережі

Від коронавірусу померла друга українка. Жінка працювала в Італії. Кілька днів тому її госпіталізували та підтвердили захворювання Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Оксана Федків.

Читайте також: В Україні померла перша людина від коронавірусу – жінка з Радомишля: деталі

Що відомо про померлу українку

Померлу жінку звали Раїса Малишева, їй було 66 років, вона працювала у місті Ровато провінції Брешія, і кілька днів тому була госпіталізована до однієї з лікарень. 

Вчора діагноз підтвердили лабораторно, жінці надавали відповідне лікування. Втім, її стан був тяжким.

Це вже друга смерть від коронавірусу серед громадян України. Сьогодні також померла жінка з Радомишля, у неї коронавірус підтвердили вчора. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, яку відвідувала померла українка
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 19:34 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
сьогодні 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
сьогодні 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
12 березня 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
Анастасія Лукашевська
11 березня 19:31 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук