Від коронавірусу померла українка в Італії
Від коронавірусу померла друга українка. Жінка працювала в Італії. Кілька днів тому її госпіталізували та підтвердили захворювання Covid-19.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Оксана Федків.
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Що відомо про померлу українку
Померлу жінку звали Раїса Малишева, їй було 66 років, вона працювала у місті Ровато провінції Брешія, і кілька днів тому була госпіталізована до однієї з лікарень.
Вчора діагноз підтвердили лабораторно, жінці надавали відповідне лікування. Втім, її стан був тяжким.
Це вже друга смерть від коронавірусу серед громадян України. Сьогодні також померла жінка з Радомишля, у неї коронавірус підтвердили вчора.
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