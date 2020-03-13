Від коронавірусу померла українка в Італії

Від коронавірусу померла друга українка. Жінка працювала в Італії. Кілька днів тому її госпіталізували та підтвердили захворювання Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Оксана Федків.

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Що відомо про померлу українку

Померлу жінку звали Раїса Малишева, їй було 66 років, вона працювала у місті Ровато провінції Брешія, і кілька днів тому була госпіталізована до однієї з лікарень.

Вчора діагноз підтвердили лабораторно, жінці надавали відповідне лікування. Втім, її стан був тяжким.

Це вже друга смерть від коронавірусу серед громадян України. Сьогодні також померла жінка з Радомишля, у неї коронавірус підтвердили вчора.



Головне про коронавірус в Італії Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.

Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Кількість хворих на коронавірус в країні понад 15 тисяч, померли від недуги – 1016 людей.

Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.

В країні ввели строгий карантин, заборонили публічні зібрання, закрили перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари і ресторани. Пересуватися у межах Італії можна буде лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров'я або у зв'язку з сімейними обставинами.

Як захиститися від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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