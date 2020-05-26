24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Відкрили новий статевий гормон

-
Знайшли новий статевий гормон
Знайшли новий статевий гормон / .euronews.com

Досліджуючи мутації риб, біологи виявили фермент, який стимулює їхні репродуктивні функції й працює як статевий гормон. Відкриття може стати в пригоді в лікуванні безпліддя у людей.

Канадські вчені з Оттавського університету разом з колегами з Інституту гідробіології Китайської академії наук редагували гени у рибок даніо і спостерігали, як мутації позначаються на спарюванні особин, пише PNAS.

Також на тему: Для чого жінкам та чоловікам тестостерон

В одному з дослідів вчені виявили, що зміна пептиду секретограніна-2 призводило до того, що зовні здорові самці переставали цікавитися самками й не запліднили ікринки.

Зазвичай через кілька хвилин після першої зустрічі самець слідує за самкою, та викидає яйцеклітини в воду, і самець їх тут же запліднює. У генетично модифікованих парах запліднення відбувалося тільки в одному з десяти випадків.

Рибки допомогли знайти новий статевий гормон
Рибки допомогли знайти новий статевий гормон / Фото rubkavdoma.com.ua

Уточнюється, що секретогранін-2 – це великий білок, який необхідний для нормального функціонування клітин мозку і для контролю таких функцій організму, як ріст і розмноження. Цей білок є не тільки у риб, але і в інших тварин і людини.

Як це допоможе людям

Вчені виявили, що він може бути розділений на частини спеціальними ферментами, і що один його невеликий фрагмент, званий пептидом секретоневріна, важливий для стимуляції статевої функції.

Вченим вдалося частково відновити статеву функцію у генетично модифікованих риб за допомогою одноразової ін'єкції пептиду секретоневріна. Дослідники вважають, що пептид діє на клітини мозку і гіпофіза, збільшуючи вивільнення гормонів.

Ми виявили нові гени, які регулюють репродукцію, а пептид секретоневріна сам по собі є новим гормоном,
– заявляють вчені.

У перспективі дослідники планують використовувати генетично змінених рибок даніо як лабораторні моделі для вивчення інших факторів, пов'язаних з розмноженням.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Світ тварин Секс Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста
25 травня , 18:55 Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста
Олександр Бевза
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза