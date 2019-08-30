Відкрили метод повного знищення вірусу герпесу

Науковці розробили метод, який дозволить повністю знищити вірус герпесу в організмі людини за допомогою технології редагування генів CRISPR / Cas9.

Методику розробили голландські біологи з Медичного інституту Утрехтського університету. Дослідження, присвячене цьому методу, опубліковано в медичному журналі PLOS Pathogens.

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Вірус простого герпесу – що це? Це болючі маленькі бульбашки, які утворюються на губах або біля них. Є два типи вірусу герпесу. Тип 1 викликає більшість випадків герпесу. Тип 2, також відомий як генітальний герпес, зазвичай вражає статевий член або піхву.

Автори дослідження випробували CRISPR / Cas9 на трьох типах вірусу герпесу (всього їх існує вісім): вірус простого герпесу (HSV-1), цитомегаловірус людини (HCMV) і вірус Епштейна-Барр (EBV). В останньому випадку вдалося домогтися зменшення кількості вірусу в клітинах на 95%.

Розмноження цитомегаловірусу також вийшло придушити, однак деякі різновиди вірусу виявилися стійкими до дії системи. Реплікація HSV-1 зупинялася в активній фазі, однак в латентному стані віруси залишалися невразливими.

Дослідники планують удосконалювати новий метод і домогтися ефективної дії системи на всі види вірусу герпесу, в тому числі й в латентній фазі.

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