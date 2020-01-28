Відкриття: Альцгеймера можна вилікувати за допомогою літію

Введення мікродоз літію показало значний ефект у дослідах на щурах. Примітно, що експериментальна терапія діяла навіть на пізніх стадіях нейродегенеративних захворювань мозку. Це відкриває нові перспективи для терапії невиліковної хвороби.

Канадські дослідники з Університету Макгілла представили нові результати експериментальної терапії хвороби Альцгеймера за допомогою введення невеликих доз літію.

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Застосування літію проти деменції

Вчені використовували мікродози літію для лікування щурів, у яких розвивалися основні ознаки хвороби Альцгеймера – скупчення амілоїдних бляшок в головному мозку та зниження когнітивних функцій.

Літієва терапія виявилася ефективною навіть на пізній стадії розвитку захворювання. Лікування знижувало кількість амілоїдних бляшок в головному мозку і позитивно позначалося на когнітивних здібностях. Побічних ефектів вчені не зафіксували.

Ймовірно, що лікування мікродозами інкапсульованого літію може мати значний ефект для лікування хвороби Альцгеймера, хоча, швидше за все, літій не здатний відновити вже пошкоджені нейрони,

– заявив автор дослідження Клаудіо Куелло.

Зараз препарати літію застосовують для лікування маніакальних станів різного походження, зокрема для лікування і профілактики біполярного розладу.

Вчені поки не повідомляють терміни проведення перших пілотних клінічних досліджень. Вони можуть початися найближчим часом.